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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 17:52

PCH Vale do Leite já registra mais da metade das obras concluídas

Empreendimento está sendo feito no Rio Forqueta

Empreendimento está sendo feito no Rio Forqueta

Bruna Becker/Divulgação/Certel
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
A construção da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Vale do Leite, que está sendo realizada pela Certel no rio Forqueta, entre os municípios de Pouso Novo e Coqueiro Baixo, já se encontra com um avanço na ordem de 60%. De acordo com o presidente da cooperativa gaúcha, Erineo José Hennemann, a expectativa é que a inauguração da usina ocorra em fevereiro do próximo ano.

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