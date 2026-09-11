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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 17:54

Mais três prêdios na Rua da Praia passarão por retrofit

Kleber Sobrinho quer trazer famílias para morar no Centro Histórico

Kleber Sobrinho quer trazer famílias para morar no Centro Histórico

TÂNIA MEINERZ/JC
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Juliano Tatsch
Juliano Tatsch Editor-assistente
A Rua dos Andradas, no coração do Centro Histórico de Porto Alegre, terá mais três prédios recuperados e colocados no mercado imobiliário da cidade em 2027. A recuperação dos prédios antigos é obra da Recons, empresa especializada em retrofit de construções com foco no Centro Histórico da Capital.

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