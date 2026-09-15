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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 12:22

Economia do tradicionalismo movimenta R$ 652,8 milhões, aponta pesquisa

Pesquisa da Universidade Feevale reúne gastos e investimentos ligados à Semana Farroupilha e à Expointer

Pesquisa da Universidade Feevale reúne gastos e investimentos ligados à Semana Farroupilha e à Expointer

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Sofia Kramp Leke
Sofia Kramp Leke
Em um mês marcado por grandes eventos tradicionalistas, uma importante força econômica surge com o período no Rio Grande do Sul. A informação foi levantada por pesquisa elaborada pelo economista José Antonio Ribeiro de Moura, professor da Universidade Feevale, que estimou em R$ 652,8 milhões o impacto financeiro do mês Farroupilha no Estado. A pesquisa contemplou diversas despesas e investimentos englobados durante a Semana Farroupilha e a Expointer no Estado, os quais incluíram alimentação e manutenção de animais, adornos caracteristicamente gaúchos, eventos, shows, produtos culturais, erva-mate, cutelaria, combustível e fomento das comemorações.

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