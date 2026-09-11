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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 16:54

Petróleo fecha dia em queda após salto na véspera, mas sobe 9% na semana com Oriente Médio

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em queda de 2,3% (US$ 2,43), a US$ 100,05 o barril

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em queda de 2,3% (US$ 2,43), a US$ 100,05 o barril

Maryorin Mendez/AFP/JC
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Agências
O petróleo fechou em queda nesta sexta-feira (11), numa possível correção parcial após o forte aumento durante a semana impulsionado pelos desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Uma ofensiva da milícia houthis, do Iêmen, contra regiões próximas ao Estreito de Bab-al-Mandeb colocou em risco o fluxo marítimo no trecho, que era a principal alternativa ao Estreito de Ormuz.

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