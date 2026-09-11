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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 14:59

Evento em Porto Alegre debaterá nova economia energética

Wind of Change acontecerá nos dias 14 e 15 de setembro

Wind of Change acontecerá nos dias 14 e 15 de setembro

TÂNIA MEINERZ/JC
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O Rio Grande do Sul será palco, nos dias 14 e 15 de setembro, de um evento que reunirá lideranças empresariais, investidores, representantes de governos e entidades do Brasil e de nove países para discutir os caminhos da transição energética e da nova economia de baixo carbono. Em sua terceira edição, o Wind of Change – Encontro de Investidores em Eólicas Onshore, Offshore e Hidrogênio Verde acontecerá em Porto Alegre, no Hotel Hilton (Rua Olavo Barreto Viana, 18).

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