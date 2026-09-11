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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 11:41

Petróleo cai quase 4% após se aproximar de US$ 110 em dia de novos ataques dos houthis

Preços caíram após jornal Financial Times informar que os ministros do Irã e Omã articulam uma reunião

Preços caíram após jornal Financial Times informar que os ministros do Irã e Omã articulam uma reunião

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
O preço do petróleo começou em alta nesta sessão de sexta-feira (11), chegou a ficar perto dos US$ 110, mas passou a cair em seguida e teve uma desvalorização de quase 4% com a informação de uma possível reunião entre os chanceleres do Irã e de outros países do Golfo Pérsico nos próximos dias para debater a situação do estreito de Hormuz, que está bloqueado para navegação desde o início da guerra em 28 de fevereiro.
 
O barril Brent, referência mundial, começou as negociações com uma alta de 2% ao atingir US$ 109,62 (R$ 559,17) por volta das 21h (horário de Brasília) da quinta-feira (10). O valor ficou um pouco abaixo dos US$ 109,68 registrados na sessão de quinta. Porém, o preço passou a cair ao longo do dia até atingir US$ 103,51 (R$ 528), por volta das 7h45min desta sexta, queda de 3,83%. A partir daí, ele se estabilizou na casa de US$ 104 e estava cotado a US$ 104,01 (R$ 530,56), desvalorização de 3,38%, por volta das 10h.

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