Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaIndústria

Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 11:52

Importações de componentes para calçados disparam e acendem luz de alerta na indústria brasileira

Participação de componentes da China cresce de 40% para 83%

Participação de componentes da China cresce de 40% para 83%

Assintecal/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
Dados elaborados pela Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), com base nos registros da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), acenderam a “luz de alerta” para o setor. Isso porque, nos últimos quatro anos, as importações de componentes para calçados acumularam alta de 84,4%, chegando a mais de US$ 44 milhões ao final de 2025. O aumento mais expressivo foi na importação de cabedais (parte de cima do calçado), de 92%, no mesmo intervalo.

Notícias relacionadas