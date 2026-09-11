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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 15:32

Com crescimento nas vendas de carros elétricos, eletropostos estão em alta em Porto Alegre

Na VoltRS, na avenida Ipiranga, são atendidos uma média de 40 automóveis por dia

Na VoltRS, na avenida Ipiranga, são atendidos uma média de 40 automóveis por dia

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Os veículos elétricos conquistaram a preferência dos consumidores gaúchos. A comercialização dos eletrificados apresentou um crescimento que surpreendeu o mercado. Levantamento do Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos no Rio Grande do Sul (Sincodiv/RS) mostra um salto significativo nas vendas de carros elétricos no Estado nos primeiros oito meses de 2026. 

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