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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 11:00

IPCA cai 0,32% com bônus de Itaipu em agosto e tem primeira deflação em um ano

Com o novo resultado, índice permaneceu abaixo do teto de 4,5% da meta de inflação perseguida pelo BC

Com o novo resultado, índice permaneceu abaixo do teto de 4,5% da meta de inflação perseguida pelo BC

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) teve deflação em agosto ao registrar taxa de -0,32%, apontam dados divulgados nesta sexta-feira (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A deflação ocorre quando um índice de preços cai em determinado período. É o contrário da inflação - alta do custo de bens e serviços. O IPCA havia subido 0,07% em julho.
Analistas do mercado financeiro projetavam taxa de -0,28% para agosto, segundo a mediana das previsões coletadas pela agência Bloomberg. O intervalo das estimativas ia de -0,37% a -0,20%. Esta foi a primeira deflação do IPCA em um ano, desde agosto de 2025 (-0,11%), e a maior em quatro anos, desde agosto de 2022 (-0,36%).

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