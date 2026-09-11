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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 10:44

Exportações de calçados atingem pior resultado desde a pandemia da Covid-19

Abicalçados afirma que queda está associada, principalmente, às dificuldades com as exportações para os Estados Unidos e para a Argentina

Abicalçados afirma que queda está associada, principalmente, às dificuldades com as exportações para os Estados Unidos e para a Argentina

Abicalçados/Divulgação/JC
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As exportações de calçados ao exterior entre janeiro e agosto deste ano chegaram a 62,45 milhões de pares, que geraram US$ 541,45 milhões, queda de 7,5% em volume e de 16,8% em receita no comparativo com o mesmo período do ano passado. No recorte de agosto, as exportações somaram 7,13 milhões de pares e US$ 70,8 milhões, quedas de 6,6% e 8,1%, respectivamente, na comparação com o mesmo mês de 2025. Os dados são considerados os piores resultados desde 2020, ano impactado pela pandemia da Covid-19.

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