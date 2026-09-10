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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 20:59

Líderes empresariais e da sociedade civil preparam carta em apoio a Fachin

Juristas vêm trabalhando em propostas de reforma do Judiciário há algum tempo, tratando, por exemplo, de uma revisão das competências do STF

Juristas vêm trabalhando em propostas de reforma do Judiciário há algum tempo, tratando, por exemplo, de uma revisão das competências do STF

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO/JC
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Agências
Um grupo de cerca de 50 empresários, economistas, juristas e outros líderes da sociedade civil prepara uma carta pública de apoio ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin.
 
Eles tiveram uma primeira reunião, por meio de uma videoconferência reservada, no fim da tarde desta quarta-feira (9), para debater propostas de reforma e fortalecimento institucional do Judiciário diante da emergência da crise no STF.
Entre os participantes do grupo estão Arminio Fraga (ex-presidente do BC), Oscar Vilhena (diretor da Escola de Direito da FGV-SP), Maria Tereza Sadek (cientista política), Patrícia Vanzolini (criminalista), Pedro Passos (Natura), Amanda Klabin Tkacz (empresária), André Lara Resende (ex-presidente do BNDES), Horácio Lafer Piva (ex-Fiesp), José Pio Borges (presidente do conselho curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais), Neca Setúbal (socióloga), Pedro Malan (ex-ministro da Fazenda) e Jackson Schneider (ex-CEO da Embraer Defesa & Segurança).

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