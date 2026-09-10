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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 17:57

Bolsas de NY fecham em queda pressionadas por altas do petróleo e dos juros dos Treasuries

O Dow Jones fechou em queda de 0,6%, aos 52.064,10 pontos; O S&P 500 perdeu 0,58%, em 7.591,70 pontos

O Dow Jones fechou em queda de 0,6%, aos 52.064,10 pontos; O S&P 500 perdeu 0,58%, em 7.591,70 pontos

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quinta-feira (10), em meio ao novo salto nos preços do petróleo e nos juros dos Treasuries, elevando as preocupações inflacionárias em Wall Street na véspera da divulgação o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA, conforme a guerra no Oriente Médio dá sinais de longevidade.

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