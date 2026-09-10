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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 17:10

Margem Equatorial pode elevar Brasil a 5º maior produtor de petróleo

Segmento de óleo e gás foi debatido em evento no Tecnopuc, em Porto Alegre

Segmento de óleo e gás foi debatido em evento no Tecnopuc, em Porto Alegre

Jefferson Klein/Especial/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Se os estudos iniciais se confirmarem, a Margem Equatorial, a nova fronteira de petróleo e gás do Brasil que compreende a costa marítima entre o Amapá e o Rio Grande do Norte, tem potencial para fazer o Brasil subir de 8º maior produtor mundial de petróleo para a 5ª colocação. O apontamento foi feito pelo conselheiro do iUP- Hub de Inovação e Energia do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), Ricardo Yogui, que participou nesta quinta-feira (10) do evento ROG.e Upload RS, realizado no Tecnopuc, em Porto Alegre. 

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