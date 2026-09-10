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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 17:04

Boas safras de verão podem elevar participação do RS no PIB do Brasil

Safra de soja foi a melhor dos últimos cinco anos e contribuiu para crescimento do PIB do RS ser maior do que a média nacional

Safra de soja foi a melhor dos últimos cinco anos e contribuiu para crescimento do PIB do RS ser maior do que a média nacional

Fernando Dias/Ascom Seapi/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
O clima castigou o Rio Grande do Sul nos anos 2020. Nos últimos seis anos, apenas 2021 não contou com estiagens ou chuvas excessivas. Essas condições afetaram sucessivas safras. Consequentemente, a agropecuária foi afetada e derrubou toda a cadeia do agronegócio. E o resultado foi uma perda de participação do Estado no Produto Interno Bruto (PIB) do País.

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