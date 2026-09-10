Italiana Gefran compra a indústria Novus de Canoas por R$ 215 milhões

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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 17:16
Troca de controle não deverá provocar mudanças imediatas na operação e no quadro de funcionáriosTÂNIA MEINERZ/JC