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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 17:16

Italiana Gefran compra a indústria Novus de Canoas por R$ 215 milhões

Troca de controle não deverá provocar mudanças imediatas na operação e no quadro de funcionários

Troca de controle não deverá provocar mudanças imediatas na operação e no quadro de funcionários

TÂNIA MEINERZ/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A aquisição da Novus pela multinacional italiana Gefran, anunciada no final de agosto, deve acelerar a expansão internacional da fabricante gaúcha de equipamentos para automação industrial e abrir caminho para novos investimentos na unidade de Canoas.

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