Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaEconomia

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 16:28

Petrobras anuncia aumento na gasolina, mas preço não deve ser alterado nas bombas

Subvenções buscam neutralizar alta global do petróleo

Subvenções buscam neutralizar alta global do petróleo

FABIOLA CORREA/ARQUIVO/JC
Compartilhe:
Agências
A Petrobras anunciou na noite desta quarta-feira (9) que aumentará em R$ 0,19 por litro o preço da gasolina vendida às distribuidoras do país. O reajuste, entretanto, não terá efeito nas bombas devido às novas medidas contra a alta nos combustíveis anunciadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a menos de um mês da eleição. 
Segundo a petroleira, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,24 por litro. A estatal ainda afirma aguardar a publicação de novos atos legais para revisar o preço de venda do óleo diesel, que também terá subvenção federal.
O governo federal anunciou um novo pacote de medidas de contenção dos custos de combustíveis, em meio em meio à retomada de ataques entre os Estados Unidos e o Irã.

Notícias relacionadas