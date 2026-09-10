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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 16:20

Correios formalizam pedido de novo empréstimo de R$ 7 bi com quatro bancos

Contrato de 15 anos terá três de carência e juros de 16% ao ano

Contrato de 15 anos terá três de carência e juros de 16% ao ano

Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/JC
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Agências
Os Correios pediram formalmente a garantia soberana a um novo empréstimo de R$ 7 bilhões. A operação será contratada junto a quatro bancos privados (Banco ABC, Citibank, Deutsche Bank e JPMorgan) e terá custo de 114,26% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). 
A solicitação foi feita na última quinta-feira (3), dias após a empresa divulgar um prejuízo de R$ 2,4 bilhões no segundo trimestre, um resultado levemente melhor do que em igual período de 2025.
O pedido de garantia está sob análise do Tesouro Nacional. A concessão do aval significa que a União honrará os pagamentos em caso de inadimplência -o que contribui para tornar a operação atrativa aos bancos e reduzir os custos.

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