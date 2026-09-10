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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 15:30

Brasileiros retiram R$ 10,5 bilhões da poupança em agosto

Até agosto, a caderneta já acumula R$ 57,1 bilhões em retiradas líquidas

Até agosto, a caderneta já acumula R$ 57,1 bilhões em retiradas líquidas

Agência Brasil
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Agências
 O saldo da aplicação na caderneta de poupança caiu em agosto deste ano, com registro de mais saques do que depósitos. As saídas superaram as entradas em R$ 10,5 bilhões, de acordo com relatório divulgado nesta quinta-feira (10) pelo Banco Central (BC).

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