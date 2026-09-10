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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 15:38

Sem propostas, leilão de área industrial de Passo Fundo que era da Manitowoc é suspenso

Terreno de 45 hectares pertenceu à fábrica de guindastes que deixou o Brasil em 2015

Terreno de 45 hectares pertenceu à fábrica de guindastes que deixou o Brasil em 2015

Vagner Duarte/Prefeitura de Passo Fundo/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Foi suspenso pela prefeitura de Passo Fundo o leilão da área industrial do município que pertenceu à Manitowoc. O certame ocorreria no dia 17 de setembro, na Bolsa de Valores, B3, em São Paulo. Entretanto, as empresas interessadas deveriam enviar suas propostas até esta quinta-feira (10), o que não ocorreu. A previsão é de que o edital seja reavaliado com uma possível nova publicação após as eleições gerais que acontecerão em outubro. 

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