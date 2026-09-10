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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 16:05

Custo da cesta básica cai em 25 capitais do Brasil em agosto ante julho

Itens como batata, café e tomate puxam queda de preços

Itens como batata, café e tomate puxam queda de preços

Fredy Vieira/Arquivo/JC
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Agências
O custo da cesta básica diminuiu em agosto em 25 das 27 capitais do País, em razão do alívio em itens como batata, café em pó e tomate, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

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