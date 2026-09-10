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CapaEconomiaComércio Exterior

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 15:13

Itália está aberta a diálogo, diz chanceler sobre suspensão da carne brasileira na Europa

Segundo Tajani, a solução ao entrave deve vir pela via diplomática e técnica, e não por escalada política

Segundo Tajani, a solução ao entrave deve vir pela via diplomática e técnica, e não por escalada política

MARCELLO CASAL JR/ABR/JC
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Agências
O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse na última quarta-feira (9), que seu país trabalhará "sempre" pela eliminação de barreiras "extra-aduaneiras" e pela facilitação do comércio, ao comentar a decisão da União Europeia de suspender as importações de carnes e outros produtos de origem animal do Brasil.

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