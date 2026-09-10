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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 15:54

Estudo aponta que brasileiros controlam o orçamento, mas seguem vulneráveis a imprevistos

População de 25 a 44 anos é a mais pressionado, segundo a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro

População de 25 a 44 anos é a mais pressionado, segundo a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro

TÂNIA MEINERZ/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
Saber quanto entra e quanto sai da conta não significa estar preparado para quando o dinheiro deixa de entrar. Essa distância entre organizar as finanças do presente e construir segurança para o futuro é um dos principais achados da primeira edição do Índice Planejar, lançado nesta quinta-feira (10) pela Associação Brasileira de Planejamento Financeiro (Planejar).

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