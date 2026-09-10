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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 14:33

Nubank anuncia início de operações nos EUA e lança conta no país

S?cios ?nicos ser?o convidados a experimentar o novo servi?o

S?cios ?nicos ser?o convidados a experimentar o novo servi?o

FREDY VIEIRA/arquivo/JC
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Agências
O Nubank iniciou nesta quinta-feira (10) formalmente as operações nos Estados Unidos, em um novo passo da estratégia de expansão internacional que tem sido implementada ao longo dos últimos anos. A fintech passa a oferecer no país uma conta com depósitos mantidos no Lead Bank, instituição financeira coberta pelo Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), espécie de Fundo Garantidor de Créditos (FGC) norte-americano.

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