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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 13:49

Cesta básica em Porto Alegre tem queda de 0,31% em agosto

Em Porto Alegre, a queda foi de -0,31%, com um custo de R$ 839,34. Entre agosto de 2025 e agosto de 2026, o valor acumulou elevação de 3,48%

Em Porto Alegre, a queda foi de -0,31%, com um custo de R$ 839,34. Entre agosto de 2025 e agosto de 2026, o valor acumulou elevação de 3,48%

TÂNIA MEINERZ/JC
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Em Agosto, o valor da cesta básica diminuiu em 25 das 27 capitais brasileiras, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) em parceria com a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

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