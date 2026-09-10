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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 11:29

Volume de serviços fica estável em julho ante junho, revela IBGE

Resultado ficou pouco abaixo da mediana das projeções, que era de alta de 1%

Resultado ficou pouco abaixo da mediana das projeções, que era de alta de 1%

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O volume de serviços prestados ficou estável em julho ante junho, na série com ajuste sazonal, resultado que ficou abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro colhidas pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,2%. O intervalo das estimativas ia de queda de 0,7% a alta de 1,2%.

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