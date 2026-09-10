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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 10:54

Dólar abre em alta com avanço do petróleo e dados econômicos no radar

Por volta das 9h25min, a moeda americana subia 0,39%, a R$ 5,130

Por volta das 9h25min, a moeda americana subia 0,39%, a R$ 5,130

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em alta nesta quinta-feira (10), com os investidores permanecendo cautelosos com a escalada da guerra no Irã e o impacto disso nos preços do petróleo, que avança.
 
Por volta das 9h25min, a moeda americana subia 0,39%, a R$ 5,130, em linha com o exterior. Lá fora, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante seis outras divisas fortes, avançava 0,19%.
Segundo relatório de analistas da Ágora Investimentos, o petróleo e os juros externos mais altos tendem a limitar o apetite por risco e podem pressionar a curva de juros na abertura. Na manhã desta quinta, o barril do Brent, referência mundial, avançava a US$ 104,44, alta de 3,20%.

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