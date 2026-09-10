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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 09:10

IGP-M acelera a 0,93% na 1ª prévia de setembro, após 0,26% na mesma leitura de agosto

Movimento foi sustentado pelo avanço do Índice de Preços ao Produtor Amplo

Movimento foi sustentado pelo avanço do Índice de Preços ao Produtor Amplo

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) acelerou a 0,93% na primeira prévia de setembro, conforme divulgou a Fundação Getulio Vargas. Na primeira prévia de agosto, o indicador havia registrado alta de 0,26%.

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