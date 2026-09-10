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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 08:11

Bolsas da Ásia fecham mistas e Kospi cai em meio alerta de BC a riscos com trade de IA

No Japão, o Nikkei subiu 0,2% em Tóquio, a 65.270,95 pontos

No Japão, o Nikkei subiu 0,2% em Tóquio, a 65.270,95 pontos

Arte/Jc
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Agências
As bolsas da Ásia encerraram mistas. O mercado sul-coreano fechou em queda, após se destacar com alta na véspera, em meio a sinais de preocupação do Banco Central do país com a popularidade de apostas de alto risco entre investidores que buscam lucrar com o boom da inteligência artificial na Coreia do Sul.

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