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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 21:56

Jornal do Comércio é agraciado no 2º Prêmio Fecomércio-RS de Jornalismo

A cerimônia de premiação ocorreu na noite de quarta-feira (9), na sede da Fecomércio, em Porto Alegre

A cerimônia de premiação ocorreu na noite de quarta-feira (9), na sede da Fecomércio, em Porto Alegre

Cristine Pires/Especial/JC
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Fernanda Crancio
Fernanda Crancio Editora de Economia
O Jornal do Comércio foi destaque entre os veículos e jornalistas agraciados no 2º Prêmio Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP de Jornalismo. A premiação, realizada na noite desta quarta-feira (9), na sede da Fecomércio, em Porto Alegre, reuniu profissionais dos veículos gaúchos de rádio, TV e jornalismo impresso e online, além de estudantes de jornalismo.

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