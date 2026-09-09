Empresa investe R$ 45 milhões em expansão de empreendimento na Capitall

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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 19:18
A comercialização dos terrenos tem início nesta quarta-feira (9), com unidades a partir de R$ 215 milFRIZZO/REPRODUÇÃO/JC
A Frizzo Urbanismo anunciou um investimento de R$ 45 milhões para a implantação de uma nova etapa do Verdes Campos, um loteamento planejado localizado na Zona Leste de Porto Alegre. O projeto, denominado Verdes Campos Parque, abrangerá uma área de 32 hectares e prevê a criação de 515 novos lotes residenciais.
A comercialização dos terrenos tem início nesta quarta-feira (9), com unidades a partir de R$ 215 mil. O Valor Geral de Vendas (VGV) estimado para esta nova fase é de R$ 135 milhões. A previsão da empresa é que cada etapa de implantação seja concluída em um prazo de até 24 meses.
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A expansão dá continuidade a um empreendimento situado na Avenida Protásio Alves, que já recebeu mais de R$ 100 milhões em aportes anteriores pela urbanizadora. Atualmente, o local ocupa uma área de 52 hectares, reunindo aproximadamente 1,2 mil lotes entregues e abrigando mais de 750 famílias. A infraestrutura e a segurança 24 horas do loteamento possuem gestão privada, organizada por uma associação de moradores.
No escopo da nova fase, está prevista a estruturação de um parque privado com cerca de 40 mil metros quadrados. Esta área, assim como uma sede própria, será doada pela empresa à associação que responderá pela administração profissional da nova etapa. A direção da empresa atribui a continuidade do projeto à procura por bairros que integrem segurança, contato com áreas verdes e infraestrutura urbana.