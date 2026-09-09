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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 18:41

Defasagem no preço do diesel dispara, e governo Lula libera mais verba para subsídio

Escalada dos preços internacionais pressiona abastecimento nacional

Escalada dos preços internacionais pressiona abastecimento nacional

Janine Tomberg/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Agências
Com a nova escalada das cotações internacionais do petróleo, a defasagem no preço do diesel no Brasil atingiu patamares equivalentes aos do início da guerra no Irã, jogando pressão sobre a Petrobras e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às vésperas da eleição presidencial.
 
Nesta quarta-feira (9), a cotação do petróleo Brent voltou a bater a casa dos US$ 100 (R$ 510) por barril pela primeira vez em três meses, em reação à retomada de ataques dos Estados Unidos e do Irã, que tiveram como alvos preferenciais navios-petroleiros.

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