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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 18:02

Bolsas de NY fecham em queda com ataques no Oriente Médio e Brent acima dos US$ 100 por barril

O Dow Jones fechou em queda de 0,77%, aos 52.381,08 pontos; O S&P 500 perdeu 0,48%, em 7.636,49 pontos

O Dow Jones fechou em queda de 0,77%, aos 52.381,08 pontos; O S&P 500 perdeu 0,48%, em 7.636,49 pontos

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quarta-feira (9), com as trocas de ataques entre os Estados Unidos e o Irã levando o petróleo do tipo Brent a superar US$ 100 por barril, minando o apetite por risco dos investidores.

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