Apple lança iPhone Duo, modelo dobrável, por US$ 1.999

Depois de meses de especulações, o tão esperado modelo dobrável da Apple foi anunciado nesta quarta-feira (9), no tradicional evento da companhia para anúncio das novidades do ano, realizado em Cupertino (EUA). Foi a primeira grande conferência da companhia sob o comando de John Ternus, que assumiu o cargo de CEO em 1º de setembro, após 15 anos de Tim Cook à frente da companhia.
Quando aberto, é o iPhone mais fino e com a maior tela de todos os tempos - 50% maior que a do iPhone 18 Pro Max. Além disso, conta com uma tela externa que ocupa mais de 90% da área de tela do iPhone 18 Pro. O iPhone Duo permite capturar fotos de 48 MP e vídeos em 4K a 120 fps.
O iPhone Duo terá a caneta Apple Pencil, como as encontradas em iPads, e um sensor de impressão digital localizado na lateral, junto com outros botões essenciais.
“O iPhone Duo representa a mudança mais transformadora para o iPhone desde o modelo original. Com um design totalmente novo e experiências intuitivas, ele demonstra o que é possível quando hardware e software são desenvolvidos em conjunto e redefine o conceito de usar um celular dobrável”, disse John Ternus, CEO da Apple.
A proporção da tela Super Retina XDR de 7,6 polegadas. A tela interna é composta por 10 camadas ultrafinas com um acabamento de nanotextura personalizado que reduz o reflexo. Além disso, a câmera FaceTime sob a tela permanece oculta até que o usuário você precise dela, permitindo uma superfície de visualização contínua.
O preço inicial é de US$ 1.999 (cerca de R$ 10,2 mil, na conversão direta). Os valores para os brasileiros ainda não foram divulgados no site oficial. O produto estará disponível para compra a partir do dia 23 de outubro.
O primeiro aparelho dobrável da empresa chega quase sete anos depois de modelos parecidos feitos pela Samsung, Google e Huawei. Durante o lançamento, a companhia mencionou que o novo celular não teria os problemas enfrentados pelos concorrentes, principalmente em relação à durabilidade da dobradiça e à marca deixada no meio da tela quando o aparelho é aberto.
A empresa também lançou a nova geração de seus smartphones, o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max. Uma das novidades é a disponibilidade dos aparelhos na cor vinho.