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CapaEconomiaOriente Médio

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 17:03

Petróleo sobe e Brent atinge US$ 101 com escalada no Oriente Médio e ataques da Ucrânia

Petróleo Brent para novembro fechou em alta de 3,36% (US$ 3,29), a US$ 101,21 o barril

Petróleo Brent para novembro fechou em alta de 3,36% (US$ 3,29), a US$ 101,21 o barril

ATTA KENARE/AFP/JC
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Agências
O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira (9), com o Brent voltando a operar acima dos US$ 100 por barril, em meio à continuidade de ataques entre Estados Unidos e Irã no Estreito de Ormuz e à infraestrutura energética da Rússia na guerra contra a Ucrânia.

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