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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 17:13

II Fórum do Sindiatacadistas busca debater o reposicionamento do setor no RS

Carlos Cezar Schneider, Luiz Henrique Hartmann e Fulvio Delavi, visitaram a nova sede do Jornal do Comércio e detalharam as estratégias da entidade para o novo ciclo de gestão

Carlos Cezar Schneider, Luiz Henrique Hartmann e Fulvio Delavi, visitaram a nova sede do Jornal do Comércio e detalharam as estratégias da entidade para o novo ciclo de gestão

TÂNIA MEINERZ/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
O Sindicato do Comércio Atacadista do Estado do Rio Grande do Sul (Sindiatacadistas) realizará a segunda edição do Fórum Atacadista no dia 20 de maio de 2028, na sede da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), em Porto Alegre.

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