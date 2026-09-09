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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 17:06

Regime Fácil mira 100 mil empresas e quer levar pequenos negócios à B3

Nova modalidade reduz custos e exigências para companhias com faturamento de até R$ 500 milhões

Nova modalidade reduz custos e exigências para companhias com faturamento de até R$ 500 milhões

B3/Divulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
Mais de 100 mil empresas brasileiras podem encontrar no mercado de capitais uma nova alternativa ao crédito bancário para financiar seus negócios. Em vigor desde março, o Regime Fácil reduz custos e simplifica as exigências para companhias com faturamento anual de até R$ 500 milhões acessar a Bolsa. No Rio Grande do Sul, cerca de 2 mil empresas têm porte compatível com a modalidade, segundo estimativa da B3.

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