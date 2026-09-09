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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 16:14

Impulsionado pela soja, PIB do RS cresceu acima do Brasil no 1º semestre de 2026

Safra da soja foi positiva, diferente do que ocorreu em 2025, quando produção foi afetada por estiagem

Safra da soja foi positiva, diferente do que ocorreu em 2025, quando produção foi afetada por estiagem

Wenderson Araujo/CNA Agro/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A economia do Rio Grande do Sul voltou a apresentar bons resultados em 2026, de acordo com o Departamento de Economia do Estado (DEE/RS). Dependente da agropecuária, que move a cadeia do agronegócio, o Produto Interno Bruto (PIB) havia tido desempenhos negativos recentemente devido a quebras de safra de importantes produtos agrícolas devido a chuvas excessivas ou estiagens. Entretanto, com a soja, a principal cultivar do Estado, gerando uma boa colheita no primeiro semestre do ano, foi possível ampliar o PIB em 3,3%, enquanto o Brasil expandiu seu indicador em 1,9%.

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