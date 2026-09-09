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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 15:50

Banco Central prepara normas para coibir abusos na oferta digital de crédito

Para conter o superendividamento, BC prevê novas normas que alterem o funcionamento de aplicativos financeiros; estudo aponta estratégias de oferta de crédito semelhantes às usadas por plataformas de aposta

Para conter o superendividamento, BC prevê novas normas que alterem o funcionamento de aplicativos financeiros; estudo aponta estratégias de oferta de crédito semelhantes às usadas por plataformas de aposta

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O Banco Central prepara uma série de normas para aprimorar o relacionamento digital e a oferta de crédito das instituições financeiras. Um dos objetivos é coibir eventuais abusos nas propostas agressivas de empréstimos, elevando a transparência e protegendo o consumidor.
 
Segundo pessoas próximas às conversas, as novas regras, que ainda estão sendo desenhadas, serão lançadas nos próximos meses. Procurado, o BC não se pronunciou sobre o tema.

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