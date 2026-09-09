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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 17:31

Fluxo cambial total em agosto ficou negativo em US$ 3,914 bilhões, afirma BC

Saída financeira supera saldo positivo do comércio exterior.

Saída financeira supera saldo positivo do comércio exterior.

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
O Brasil registrou fluxo cambial negativo de US$ 3,914 bilhões em agosto, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira (9) pelo Banco Central (BC). Em julho, houve entrada líquida de US$ 1,939 bilhão.

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