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CapaEconomiaInovação

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 15:18

Grandes projetos da área de tecnologia no RS devem progredir ainda em 2027

Tema da Infraestrutura Digital e Inteligência Artificial (IA) foi discutido no Tecnopuc

Tema da Infraestrutura Digital e Inteligência Artificial (IA) foi discutido no Tecnopuc

Jefferson Klein/Especial/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Apostando no ditado popular de "quem madruga, Deus ajuda", várias empresas de tecnologia buscam agilizar o máximo possível os projetos nos quais estão envolvidas. Dentro desse contexto, as companhias Scala Data Centers, V.tal e Parks, que possuem iniciativas sendo desenvolvidas no Rio Grande do Sul, esperam que antes do final deste ano sejam confirmados progressos quanto aos seus empreendimentos.

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