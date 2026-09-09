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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 14:20

Exportações brasileiras aos EUA crescem 12,1% em valor em agosto, aponta Amcham Brasil

Desempenho mensal já foi impactado pelas tarifas adicionais de 40% e 50%, impostas pelos EUA

Desempenho mensal já foi impactado pelas tarifas adicionais de 40% e 50%, impostas pelos EUA

Assintecal/Divulgação/JC
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Agências
Em agosto, as exportações brasileiras aos Estados Unidos cresceram 12,1% em valor na comparação com o mesmo mês de 2025, segundo o Monitor do Comércio Brasil-EUA, elaborado pela Amcham Brasil com base em dados do Comexstat. O avanço, porém, foi acompanhado por queda de 17,3% na quantidade exportada, que atingiu o menor nível para um mês de agosto desde 2021.
"O crescimento em valor foi sustentado pelo aumento dos preços médios, embora produtos como carne bovina, semimanufaturados de ferro ou aço, aeronaves e café também tenham registrado altas relevantes em quantidade", aponta a Câmara de Comércio norte-americana em nota.

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