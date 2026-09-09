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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 12:51

Mudanças climáticas passam a influenciar escolha de imóveis no RS, aponta QuintoAndar

Head de marketing do QuintoAndar, aponta que operações da empresa já movimentaram R$ 173 milhões na economia gaúcha

Head de marketing do QuintoAndar, aponta que operações da empresa já movimentaram R$ 173 milhões na economia gaúcha

Alessandra Xavier/Especial/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
Os eventos climáticos registrados nos últimos anos no Rio Grande do Sul já começam a influenciar a forma como os moradores escolhem onde viver. Dados apresentados pelo QuintoAndar nesta terça-feira (9), no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, mostram que fatores relacionados à segurança diante de enchentes, alagamentos e deslizamentos ganharam espaço entre as preocupações de quem busca um imóvel, movimentando uma nova tendência de consumo. 

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