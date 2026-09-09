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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 10:39

Apple apresenta novos iPhones, com possível modelo dobrável; veja o que esperar

Analistas e veículos especializados apostam que o iPhone dobrável será a estrela do evento

Analistas e veículos especializados apostam que o iPhone dobrável será a estrela do evento

Scott Olson/Getty Images/AFP/JC
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Agências
A Apple apresenta nesta quarta-feira (9) a nova geração do iPhone no primeiro grande evento da empresa após a troca de comando. A apresentação começa às 14h (horário de Brasília) e deve trazer os novos modelos do celular, além de uma possível estreia do primeiro iPhone dobrável. O slogan escolhido para o evento é "Surpresa e brilho" ("Surprise and shine").
 
O lançamento será o primeiro conduzido por John Ternus, 51, que assumiu o cargo de CEO no início do mês, após 15 anos de gestão de Tim Cook. Engenheiro de hardware e veterano de 25 anos da Apple, Ternus chega ao comando justamente em um momento em que a companhia é pressionada a apresentar novos produtos e a avançar na corrida pela inteligência artificial. 

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