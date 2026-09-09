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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 10:31

RS apresenta ambiente propício para desenvolvimento da infraestrutura digital, apontam especialistas

Evento é realizado pelo Invest RS, Fiergs e Tecnopuc em Porto Alegre

Evento é realizado pelo Invest RS, Fiergs e Tecnopuc em Porto Alegre

Jefferson Klein/Especial/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Disponibilidade de energia, presença de parques tecnológicos e mão de obra qualificada são fatores que contribuem para o Rio Grande do Sul ter um potencial positivo para atrair novos empreendimentos na área tecnológica e de Inteligência Artificial (IA). A constatação foi feita durante o seminário "Infraestrutura Digital e IA: como transformar as vantagens competitivas do RS em desenvolvimento econômico, inovação e investimentos".

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