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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 10:22

Petróleo supera US$ 100 pela primeira vez desde maio com intensificação da guerra no Irã

Ápice desta quarta-feira ocorreu às 6h45min, com a cotação subindo 3,09%, a US$ 100,95

Ápice desta quarta-feira ocorreu às 6h45min, com a cotação subindo 3,09%, a US$ 100,95

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
O preço do petróleo ultrapassou US$ 100 pela primeira vez desde 25 de maio com a intensificação da guerra no Irã devido aos ataques entre norte-americanos e iranianos, que também se estenderam a aliados dos EUA na região como a Arábia Saudita e a Jordânia.
 
O barril Brent, referência mundial, alcançou os três dígitos por volta das 4h15min (horário de Brasília), quando atingiu US$ 100,15. A última vez que isso ocorreu fora em 25 de maio, com o preço do barril a US$ 100,73. O ápice desta quarta-feira ocorreu às 6h45min, com a cotação subindo 3,09%, a US$ 100,95, maior valor desde 22 de maio, quando a commodity estava a US$ 102,77.
O preço caiu um pouco na sequência e estava a US$ 100,63, alta de 2,71%, por volta das 8h20min. O petróleo WTI (West Texas Intermediate), usado nos EUA, tinha valorização de 2,238% e estava a US$ 95,24 no mesmo horário.

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