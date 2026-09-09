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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 07:46

Bolsas da Ásia fecham mistas e índice sul-coreano Kospi volta acima de 7.000 pontos com IA

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em alta de 1,4%, a 7.051,64 pontos

Na Coreia do Sul, o índice Kospi fechou em alta de 1,4%, a 7.051,64 pontos

Arte/Jc
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Agências
As bolsas da Ásia encerraram sem coesão diante das apreensões com aumento dos preços do petróleo. O mercado sul-coreano se destacou com alta firme em meio a visões mais otimistas para o crescimento do país diante do efeito cascata para a economia ampla dos investimentos em inteligência artificial.

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