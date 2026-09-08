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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 19:54

TRF-4 mantém andamento do licenciamento de fábrica da CMPC em Barra do Ribeiro

Projeto Natureza prevê investimento de R$ 27 bilhões e aguarda resolução de imbróglios para sair do papel

Projeto Natureza prevê investimento de R$ 27 bilhões e aguarda resolução de imbróglios para sair do papel

CMPC/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) decidiu nesta terça-feira (9) pelo prosseguimento do processo de licenciamento da fábrica de celulose da CMPC, em Barra do Ribeiro. Uma liminar anterior havia sido negada em primeira instância. A iniciativa da multinacional integra o Projeto Natureza, que prevê o maior investimento já anunciado no Estado, de R$ 27 bilhões. 

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