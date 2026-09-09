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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 00:25

Destaque para impactos no mercado brasileiro

Ricardo Geromel lança seu novo livro falando sobre a China

Ricardo Geromel lança seu novo livro falando sobre a China

/Reprodução/JC
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Jornal do Comércio
Além do foco tecnológico e na corrida por energia, a obra destrincha as importantes repercussões diretas desse novo modelo chinês para o mercado brasileiro, com atenção especial ao nosso agronegócio. Geromel alerta de forma contundente que a ideia de que a potência asiática dependeria eternamente das nossas exportações é, segundo ele, ilusória.

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