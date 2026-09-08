Bolsas de NY fecham em queda pressionadas por alta do petróleo e dos Treasuries

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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 17:52
O índice Dow Jones caiu 1,18%, aos 52.786,07 pontos. O S&P 500 recuou 0,58%, a 7.673,52 pontos e o Nasdaq teve queda de 0,32%, encerrando em 26.421,41 pontosArte/JC