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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 17:52

Bolsas de NY fecham em queda pressionadas por alta do petróleo e dos Treasuries

O índice Dow Jones caiu 1,18%, aos 52.786,07 pontos. O S&P 500 recuou 0,58%, a 7.673,52 pontos e o Nasdaq teve queda de 0,32%, encerrando em 26.421,41 pontos

O índice Dow Jones caiu 1,18%, aos 52.786,07 pontos. O S&P 500 recuou 0,58%, a 7.673,52 pontos e o Nasdaq teve queda de 0,32%, encerrando em 26.421,41 pontos

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira (8), após relatos de ataques dos Estados Unidos contra o Irã resultarem em uma nova alta do petróleo e dos juros dos Treasuries. A sessão marca ainda o retorno das negociações depois de feriado nos EUA, que manteve mercados fechados na segunda-feira.

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