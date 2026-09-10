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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 19:20

Atração de clientes é principal desafio do setor de beleza no Estado

Apenas 18,7% dos estabelecimentos possuem lucro para investimentos posteriores

Apenas 18,7% dos estabelecimentos possuem lucro para investimentos posteriores

Sofia Paiva/Especial/JC
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Sofia Paiva
Sofia Paiva
O setor de beleza gaúcho atravessa um momento de mudanças. O principal desafio dos estabelecimentos é a perda do poder de compra dos clientes. Esse temor foi apontado por 31,2% dos entrevistados em sondagem da Fecomércio-RS realizada no mês de julho.  Nesse contexto, salões e outros mercados relacionados ao segmento acabam ficando em segundo plano no dia a dia da população e, por isso, surgem novas necessidades e práticas, como melhorias na área de gestão, planejamento estratégico e foco na experiência do cliente.

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